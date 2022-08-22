Росавиация рассказала о работе аэропортов в условиях смога

Самолеты вылетают штатно

Отмен рейсов из-за смога в столичных аэропортах нет.

Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в Росавиации. "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково" и "Жуковский" работают в штатном режиме.

"Отмен рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", - говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что до конца суток 21 августа и в понедельник 22 августа в отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари. Превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц в воздухе не зафиксировано.

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