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Введение антироссийских санкций ускорилось в 67 раз

11:39
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Темпы выросли всего за год

США и их союзники за последние полгода ввели в 67 раз больше санкций в отношении российских лиц, чем за январь-июнь 2021 года. Об этом свидетельствует статистика информационной системы X-Compliance, которую приводит "Интерфакс".
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С конца февраля до середины августа 2022 года США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и еще пять стран Запада 8 353 раза включали в свои санкционные списки российских юридических и физических лиц. За тот же период 2021 года показатель составил 125, 2020 года — 42, 2019 года — 128 раз.

За тот же период в западные санкционные списки 2 362 раза включались иностранные (не российские) компании и физические лица.

Таким образом, Россия опередила по этому показателю все другие страны мира вместе взятые более чем в три раза.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что антироссийские санкции не оказали на экономику страны такого отрицательного влияния, как прогнозировали иностранные эксперты. Как отметил политик, зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на 2022 год. По их мнению, сокращение российской экономики окажется почти на две трети меньше, чем ранее рассчитывали.

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