Власти Подмосковья отвергли риск для здоровья из-за запаха гари

Тем не менее, людям советуют снизить нагрузку на улице

Угроз для здоровья жителей Подмосковья из-за запаха гари, который может ощущаться из-за пожаров в Рязанской области, нет. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что жизни и здоровью жителей Московской области ничто не угрожает, однако призвали прислушаться к рекомендациям специалистов, которые посоветовали в период задымления ограничить пребывание детей на игровых площадках, снизить нагрузки во время занятий спортом и физического труда на открытом воздухе.

Также рекомендуется использовать медицинские маски, регулярно производить влажную уборку и принимать обильное питье, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-служба московского Роспотребнадзора сообщила, что показатели состояния воздуха в Москве остаются в пределах нормы. Концентрации исследованных ингредиентов не превышают ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населённых мест.

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