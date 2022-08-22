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В России с коронавирусом госпитализированы 1704 человека

11:10
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Заболел 33061 человек

За сутки в России госпитализированы 1704 заболевших коронавирусом. Об этом рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 33061 случай заражения. Выздоровел за сутки 22281 человек, скончались 57 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 19150404 случая заболевания, зарегистрировано 383617 летальных исходов.

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