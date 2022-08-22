Цена газа в Европе поднялась выше $2900 впервые с марта

Рост составляет почти 15%

Цены на газ в Европе впервые с марта 2022 года превысили 2900 долларов за тысячу кубометров.

Таковы данные биржи на утро понедельника, 22 августа. Как уточняется, цены растут почти на 15%, пишет РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что при таких условиях в Европе полноценно моется только канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?", - написал он в своем telegram-канале.

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