Цена газа в Европе поднялась выше $2900 впервые с марта

Рост составляет почти 15%
Цены на газ в Европе впервые с марта 2022 года превысили 2900 долларов за тысячу кубометров.
Таковы данные биржи на утро понедельника, 22 августа. Как уточняется, цены растут почти на 15%, пишет РИА Новости.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что при таких условиях в Европе полноценно моется только канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?", - написал он в своем telegram-канале.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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