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Флешмоб "Россия объединяет" ко Дню флага России прошел на Поклонной горе

11:38
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Волонтеры развернули российский триколор возле монумента Победы

На Поклонной горе в Москве в День государственного флага России в рамках флешмоба под названием "Россия объединяет" подняли гигантский российский триколор.

90 частей флага были привезены из различных регионов страны. На каждой частице флага местные жители написали теплые слова и добрые пожелания в адрес России.

Также на главной аллее парка Победы можно будет увидеть самый длинный флаг России. Вечером на Поклонной горе состоится большой праздничный концерт с участием известных российских артистов. На сцене выступят группы "Чайф", "Земляне", Uma2rman, "7Б", "Калинов мост", "25/17", а также Сергей Галанин, Александр Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Бобунец, Валентина Лисица. Завершит концерт фейерверк в 22:00.

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