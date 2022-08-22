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Ночной автопробег прошел по улицам Москвы ко Дню российского флага

11:38
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Колонна из автомобилей белого, синего и красного цветов сделала круг по Садовому кольцу

В Москве в ночь на 22 августа прошел автопробег, приуроченный ко Дню флага России. В нем приняли участие более 300 автомобилей.

Автопробег стартовал в 23:30 на проспекте Сахарова. Колонна из автомобилей белого, синего и красного цветов сделала круг по Садовому кольцу, выстроившись в цвета флага России, и вернулась в точку старта.

Горожане украшали патриотической символикой не только машины — некоторые сделали тематический аквагрим.

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Автопробег по Садовому кольцу ко Дню Государственного флага
Автопробег по Садовому кольцу ко Дню Государственного флага
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