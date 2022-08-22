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День флага России завершится большим концертом на Поклонной горе

11:58
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Легенды русского рока примут участие в концерте

На концерте ко Дню флага России на Поклонной горе выступят "Чайф", "7Б", "Земляне", "СерьГа" и другие коллективы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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22 августа 2022 года в России в 29-й раз отметят День государственного флага. В Москве центральным мероприятием станет праздничный концерт на Поклонной горе. Для гостей выступят известные артисты и музыкальные коллективы: Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы "Чайф", "Калинов мост", "7Б", "Земляне", "Сурганова и оркестр", "25/17", "СерьГа", Uma2rman и другие.

Концерт начнется в 17:00.

Тематические праздничные мероприятия ко Дню флага России подготовили также столичные парки культуры и отдыха, библиотеки, культурные центры, музеи, кинотеатры сети "Москино" и дома культуры.

Президент России Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем государственного флага, напомнил, что российский триколор — неотъемлемая часть российской государственности, символ единства народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы.

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Концерт на Поклонной горе
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