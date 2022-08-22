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На Поклонной горе состоялось торжественное поднятие флага России

11:47
  • понедельник
  • 22 августа 2022

В парке пройдут праздничные мероприятия

Торжественная церемония поднятия флага России прошла на Поклонной горе в Москве.

Мероприятие прошло 22 августа в 7:00 утра возле монумента Победы, эстафету продолжили 10 лучших учеников Кадетского корпуса имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Также утром в парке началась серия флешмобов. 200 волонтеров развернули российский флаг, 90 частей которого было привезено из различных регионов страны. На каждой частице флага местные жители написали теплые слова и добрые пожелания в адрес России.

Помимо этого, сегодня на Поклонной горе пройдут различные мероприятия, посвященные празднику.  Завершится праздник большим концертом звезд эстрады на Поклонной горе и вечерним фейерверком.

22 августа отмечается День государственного флага России. Праздник был учреждён 20 августа 1994 года.

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