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Школьники и студенты ДНР, ЛНР и Украины получат бесплатное российское образование

12:07
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Прибыли более 557 тысяч детей

Прибывшие в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины дети будут обучаться бесплатно.

Об этом в понедельник, 22 августа, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Он уточнила, что с конца февраля в Россию прибыли более 557 тысяч детей.

"Приближается новый учебный год, который будет особенным <…> Можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и вузов будут получать на бесплатной основе образование", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в августе министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы Донбасса и подконтрольных России территорий Украины полностью перейдут на российские учебные программы в течение пяти лет.

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