Об этом рассказал Николай Патрушев

Есть все основания полагать, что Соединенные Штаты в обозримом будущем объявят дефолт по внешнему долгу. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказал секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

Как напомнил Патрушев, неконтролируемый рост заимствований привел к тому, что госдолг США превысил 30 трлн долларов. С учетом этой динамики "есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга".

Представитель Совбеза напомнил, что Вашингтон ранее уже объявлял дефолт в отношении обязательств перед Россией.

Если это повторится, "финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран. В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1000 кубометров. Сам же Вашингтон продает его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной, напомнил политик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"