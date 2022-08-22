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В Совбезе допустили дефолт США

12:23
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Об этом рассказал Николай Патрушев

Есть все основания полагать, что Соединенные Штаты в обозримом будущем объявят дефолт по внешнему долгу. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказал секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
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Как напомнил Патрушев, неконтролируемый рост заимствований привел к тому, что госдолг США превысил 30 трлн долларов. С учетом этой динамики "есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга".

Представитель Совбеза напомнил, что Вашингтон ранее уже объявлял дефолт в отношении обязательств перед Россией.

Если это повторится, "финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран. В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1000 кубометров. Сам же Вашингтон продает его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной, напомнил политик.

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