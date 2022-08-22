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Путин провел разговор с президентом Узбекистана

12:20
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Стороны обсудили подготовку к саммиту ШОС

Президент России Владимир Путин обсудил с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в сентябре 2022 года в Самарканде.
Лидеры России и Узбекистана поговорили по телефону

Стороны продолжили обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества, цитирует сообщение пресс-службы Кремля ТАСС.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что большое количества желающих присоединиться к ШОС в том или ином качестве говорит о повышении роли и авторитета организации в мировых делах.

Патрушев также выразил надежду, что в ходе предстоящего саммита ШОС в сентябре будет принято решение о начале процедуры приема Белоруссии.

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