Путин провел разговор с президентом Узбекистана

Стороны обсудили подготовку к саммиту ШОС

Президент России Владимир Путин обсудил с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в сентябре 2022 года в Самарканде.

Стороны продолжили обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества, цитирует сообщение пресс-службы Кремля ТАСС.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что большое количества желающих присоединиться к ШОС в том или ином качестве говорит о повышении роли и авторитета организации в мировых делах.

Патрушев также выразил надежду, что в ходе предстоящего саммита ШОС в сентябре будет принято решение о начале процедуры приема Белоруссии.

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