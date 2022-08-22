Российские военные разбили восемь пунктов управления ВСУ

Уничтожено до 100 националистов

Российские войска уничтожили за сутки восемь пунктов управления украинской армии и шесть складов с боеприпасами.

Об этом в понедельник, 22 августа, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах", — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское ДНР.

Также за сутки уничтожено до 100 националистов, 2 танка и 15 автомобилей в районах Зайцева, Артемовска, Яковлевки ДНР.

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