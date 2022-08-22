Синоптик: ветер развеет запах гари в столичном регионе

Ситуация улучшится, пообещал эксперт

Умеренный ветер уменьшит распространение запаха гари в Москве и Подмосковье. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По словам эксперта, в течение дня прогнозируется юго-восточный умеренный ветер со скоростью 4-9 м/с. Поскольку ветер не слабый, а умеренный, это создает дополнительные условия для перемешивания нижних и верхних слоев воздуха, поэтому продукты горения в воздухе будут распространяться на больший объем воздуха.

В результате концентрация продуктов горения окажется меньше. Синенков не исключил, что в каких-то районах будет ощущаться запах гари, но сильного запаха не будет однозначно, сообщает ТАСС.

Ранее власти Московской области заверили, что запах гари не представляет опасности для жизни и здоровья. Однако порекомендовали соблюдать рекомендации специалистов.

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