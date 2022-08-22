Польша потребовала от всех членов ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Варшава уже не выдает россиянам туристические визы

Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы и требует аналогичных шагов от соседей по ЕС. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказал заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.

По словам политика, Польша ограничила выдачу виз россиянам только гуманитарными ситуациями, там, где есть карты поляка, где есть члены семей в Польше — всего на 80%.

Варшава требует ввести такую ограничительную политику прекращения выдачи туристических виз на уровне Евросоюза, заявил Шинковский вель Сенк.

Однако экс-глава МИД и министерства обороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский выступил против запрета выдачи туристических виз всем без исключения россиянам. Он раскритиковал идею коллективной ответственности, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев предупредил, что Москва ответит Брюсселю в случае, если Евросоюз примет решение ограничить выдачу виз гражданам Российской Федерации. Дипломат отметил, что нельзя исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств.

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