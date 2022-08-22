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В деле об убийстве Дарьи Дугиной появились новые подробности

14:40
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Взрывное устройство привели в действие дистанционно

Следственный комитет выясняет обстоятельства убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. В понедельник появились новые подробности в этом громком деле.
В Подмосковье заведено дело после гибели дочери политолога Дугина

По данным СМИ, взрывное устройство, установленное на автомобиле, привели в действие дистанционно. За машиной Дугиной следили неизвестные - от предполагаемого места минирования на парковке усадьбы Захарово до Можайского шоссе. У злоумышленников были незарегистрированные сим-карты. По звонку с одного из таких телефонов могла сработать бомба. После взрыва номера исчезли из сети.

Напомним, трагедия произошла в субботу вечером в Одинцовском районе Подмосковья. Дочь известного философа, общественного деятеля Александра Дугина возвращалась с патриотического фестиваля. Дарья находилась за рулём автомобиля, когда сработало взрывное устройство. Мощность бомбы составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. В Следственном комитете заявили, что убийство Дугиной было заранее спланировано и носит заказной характер.

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