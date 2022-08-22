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На Поклонной горе развернули гигантский триколор

14:57
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Это самый большой флаг в стране

Сегодня в России День Государственного флага. Москва в эти дни украшена яркими плакатами, а на домах-книжках на Новом Арбате транслируются поздравительные ролики.
День флага России завершится большим концертом на Поклонной горе

На Поклонной горе развернули самый большой флаг в стране. Его длина 40 метров, а ширина - 27. Его вес почти 300 килограммов. В понедельник в городе запланированы десятки различных мероприятий, в том числе в библиотеках, музеях, парках, в кинотеатрах покажут советские фильмы, а вечером на Поклонной горе пройдёт большой праздничный концерт с участием известных российских артистов. Завершит этот день праздничный фейерверк.

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