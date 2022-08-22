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Создание ТПУ "Окружная" выходит на финальную стадию

15:01
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Работы скоро завершатся

Интеграцию метро, МЦД-1 и МЦК на транспортно-пересадочном узле "Окружная" планируют завершить в ближайшие полгода. Строительные работы вышли на финальную стадию, сообщает "ТВ Центр".

Причём, движение поездов на МЦК и МЦД не останавливается, и фактически пассажиры прямо с платформ могут наблюдать, как идут работы. После завершения стройки сделать пересадку внутри узла можно будет намного быстрее, как минимум за три минуты вместо сегодняшних 10. Да и на улицу выходить не придётся.

"Будет организовано удобное соединение с прилегающими ЖК, и уверен, что для тех людей, которые живут вблизи этих районов, жизнь кардинальным образом поменяется, соответственно в лучшую сторону. Также будет по-прежнему останавливаться здесь поезда "Аэроэкспресс", что добавит еще удобное сообщение с аэропортами московского центрального узла", - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

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