В районе ТПУ "Славянский бульвар" идет масштабное обновление

Тротуары станут шире, появятся новые остановки и скамейки

Вокруг ТПУ "Славянский бульвар" полным ходом идёт благоустройство территорий. Для города это не просто транспортно-пересадочный узел, а практически вокзал. А значит дорога до него должна быть удобной и комфортной.

"Славянский бульвар" - оживленный вокзал, точка пересечения линий метро, первого диаметра и автобусных маршрутов. Здесь чувствуется динамика мегаполиса, а в окрестностях находится любимый москвичами уголок.

Ежедневно сюда приезжают десятки тысяч пассажиров. Отсюда можно уехать в другой конец Москвы, в аэропорт или область, и одновременно отдохнуть и прогуляться по знаменитому яблоневому саду.

Здесь время останавливается, и легко представить, что в 19 веке на этих территориях были дачные поселки. Сюда приезжали известные люди и писатели, и эти места встречаются на страницах романов.

"Давыдково и Кунцево - место действия романа Тургенева "Накануне". Здесь в Давыдково долгое время оставалась маленькая часовенка, в которой главные герои Инсаров и Елена встретились, и у них начался роман. Так что место было популярное", - рассказал москвовед Алексей Орлов.

В районе крупнейшего транспортного узла сейчас идёт масштабное обновление - работы ведутся на площади почти в восемь гектаров. Учитывая большие потоки людей, строители стараются действовать максимально быстро.

"В настоящее идёт установка нового бортового камня, а также обустройство новых дорожно-тропиночных сетей, которые предусмотрены проектом", - сообщил генеральный директор подрядной организации Максим Кушнеров.

Тротуары станут в два раза шире, появятся новые остановки и скамейки. Все воздушные кабели убираются под землю - это и эстетично, и удобнее обслуживать. Работы затронут и проезжую часть - на улице Славянский бульвар заменят покрытие и более сотни знаков.

"В рамках нашего благоустройства будет приведено в порядок и обновлено оборудование у трех светофорных объектов, и будет добавлен пешеходный переход, которого очень не хватало, который все просили. И совместно с департаментом транспорта мы его проработали и добавим у выхода из метро "Славянский бульвар" на транспортно-пересадочном узле", - рассказал заместитель директора компании-заказчика Роман Шурышкин.

В обновленной зоне возле ТПУ появятся фонари с мягким приятным светом. И много зелени - тысячи квадратных метров газона, цветники, кустарники и деревья. Сейчас сделано уже больше половины, основные работы планируется закончить в сентябре.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"