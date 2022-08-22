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Смертельное ДТП в центре Москвы попало на видео

15:06
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Мотоциклист протаранил две машины

Минувшей ночью в Москве произошло смертельное ДТП. На Смоленской-Сенной площади мотоциклист не справился с управлением и протаранил два автомобиля, сообщает "ТВ Центр".

На кадрах с камеры наблюдения видно, как "Ямаха" неожиданно съезжает с практически пустой дороги, стремительно несётся по встречке прямо в машины.

Спасти виновника аварии не удалось - он скончался до приезда скорой помощи. Сейчас следователи выясняют, по какой причине водитель мотоцикла потерял контроль и не успел затормозить.

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