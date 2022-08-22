Появились подробности трагедии в Балашихе

Тело мужчины и его дочери обнаружили под окнами многоэтажки

Подмосковные следователи выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого погибли 32-летний мужчина и его 8-месячный ребёнок.

Инцидент произошёл в микрорайоне Железнодорожном в субботу вечером. По словам соседей, сначала на 17-м этаже были слышны звуки брани, после чего последовал глухой удар, а следом - крики. Оказалось, что отец в пылу ссоры начал угрожать своим близким, что готов выброситься из окна вместе с младшей дочерью, и в конце концов это и произошло.

Ни мужчина, ни ребенок не выжили. В квартире в этот момент находилась бабушка. Семейная пара, по словам очевидцев, была неблагополучной и часто употребляла алкоголь. По некоторым данным, мужчина был ранее судим.

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