Первые четыре электрических судна прибыли в Москву

Их доставили из Петербурга

В Москву прибыли первые четыре электрических судна. Новый вид транспорта, который планируют запустить до конца года. Суда доставили в столицу из Санкт-Петербурга на сухогрузном теплоходе, сообщает "ТВ Центр".

В пути пришлось преодолеть 1300 километров, что заняло больше недели. Суда переплавляли через реку Нива, Ладожское и Онежское озера, Волго-Балтийский канал, Рыбинское водохранилище и канал имени Москвы. Уже в центре города суда прошли в районе высоток Москва-Сити, Кремля, Храма Христа Спасителя и парка Зарядье. Теперь в Южном порту их начнут готовить к запуску.

"По прибытии в судах проведут внешнюю и внутреннюю отделку четырёх судов. А потом тестовые испытания. Перед запуском специалисты проверят работы речных судов, инфраструктуру для их обслуживания. Все, чтобы поездки жителей были максимально безопасными и удобными", - рассказала заместитель руководителя пресс-службы Департамента транспорта Москвы Анастасия Журавлева.

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