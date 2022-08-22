Выступление Конного театра пройдет в рамках фестиваля "Спасская башня"

Запланирована масштабная верховая программа

Конная часть фестиваля "Спасская башня" в этом году впервые получила отдельную площадку на ВДНХ. Зрителей готовы удивить всадники-акробаты, иностранные наездники и актёры конного театра.

Вертушки, соскоки, казачий вис, казачий обрыв. Виртуозные, казалось бы, невероятные кульбиты - на резвом галопе. Для них - всего лишь привычные элементы джигитовки. Такая верховая езда со сложными акробатическими прыжками и эффектными упражнениями с холодным или огнестрельным оружием когда-то была частью военной подготовки всадников и лошадей. А в наши дни владение этим искусством демонстрируют участники ежегодного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Это команда Кремлёвской школы верховой езды. Под ними - кони русских пород: будённовской и донской. Сильные, высокие верховые лошади с идеальной дисциплиной. И отличные друзья. 16-летний Тибр со своего совершеннолетия не пропустил ни одного конного выступления фестиваля.

Ещё более сложная программа - у дуэта Конного театра. Со стороны по манежу друг за другом ходят лошади. Но за этой лёгкостью скрываются титанические усилия.

"Мы работаем с русскими верховыми лошадьми, у нас самая большая группа свободных лошадей, то есть мы работаем с ними на свободе. Вся сложность заключается в том, что лошади должны выполнять все элементы синхронно", - пояснила артистка Конного театра Кремлёвской школы верховой езды Аида Гаджимирзаева.

Ещё один "конёк" верховой программы "Спасской башни" - иностранная гостья. Известный тренер-берейтор Мартина Штеммлер Герузель, несмотря ни на что, привезла из Германии уникальное шоу. Это одно из сложнейших направлений - тандемная выездка в стиле барокко.

Верховую карьеру Мартины чуть было не прервал несчастный случай - травма позвоночника. Когда она не могла ходить, в её жизни появились владимирские тяжеловозы. В итоге любовь к этой породе помогла наезднице встать на ноги и открыла ей Россию.

Всё это и многие другие элементы шоу, например, театрализованное преставление в стиле вестерн, можно будет увидеть на ВДНХ в рамках программы "Спасская башня" в парках и, конечно же, на Красной площади столицы.

Ксения Игнатова, Илья Ушаков и Константин Кузнецов. "ТВ Центр".

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