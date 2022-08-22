"Лукойл" купил ФК "Спартак"

Федун покинул пост президента

Компания "Лукойл" стала владельцем 100% акций московского футбольного клуба "Спартак", а также стадиона "Открытие Банк Арена".

Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале нефтяной компании. Компания обещает "в ближайшее время" реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом. "Лукойл" был генеральной спонсором "Спартака" более 20 лет.

В связи с этим владелец клуба Леонид Федун объявил об уходе из команды. Он сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО "ФК "Спартак-Москва". Отныне Федун будет принимать участие в управлении клубом.

"Дорогие болельщики! Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче "Спартака", я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду!", - передает его слова "Чемпионат".

Федун пришел в "Спартак" в 2004 году, приобретя контрольный пакет акций клуба. При нем красно-белые один раз выиграли чемпионат России, становились обладателем Кубка и Суперкубка России.

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