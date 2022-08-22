Москвичам рассказали о погоде в последние выходные лета

Жара немного спадет, пройдут дожди

В пятницу, 26 августа, с приближением атмосферного фронта давление немного понизится, возрастет вероятность дождей, которые могут стать прелюдией к ослаблению жары в выходные. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Крепостнова.

По словам синоптика, в последние летние выходные местами пройдут небольшие дожди кратковременного характера, южный ветер сменится северо-восточным и жара ослабеет.

Днем столбики термометров будут подниматься до 23-28 градусов. Но температура все равно останется выше нормы на 7-8 градусов, хотя степень пожарной опасности начнет снижаться, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что финал лета в Центральной России будет благоприятным, показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним. Резкого перехода от лета к осени в сентябре, скорее всего, не будет — ожидается достаточно комфортный и благоприятный переход от одного климатического сезона к другому.

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