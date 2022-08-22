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Кличко предложил повесить "железный занавес" между Европой и Россией

13:41
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Россиян нужно не пускать в ЕС, считает мэр Киева

Европе надо опустить железный занавес между собой и Россией, запретив гражданам России выезжать в ЕС. Такое мнение в понедельник, 22 августа, высказал мэр Киева Виталий Кличко.
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Украинский политик напомнил, что, согласно данным социологических опросов, свыше 70% россиян поддерживают президента России Владимира Путина. При этом россияне не поддерживают общеевропейские ценности, но "одновременно наслаждаются европейской системой", отметил Кличко.

При этом "украинцы умирают, а россияне наслаждаются жизнью в Европе", заявил Кличко. В связи с этим он призвал ввести новые санкции — "запрет на въезд, чтобы это больше было невозможно", цитирует политика ТАСС.

В Германии оппозиционные политики ранее выступили за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Однако представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт выразил мнение, что общий запрет на въезд в Евросоюз для россиян, которые не несут ответственности за то, что произошло в ходе конфликта на Украине, не был бы оправдан.

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Виталий Кличко
Виталий Кличко
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