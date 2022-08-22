В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам

Не стоит поддаваться панике, город под защитой ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разместить в городе указатели к бомбоубежищам.

Глава города отметил, что на выходных проверил все бомбоубежища города, они находятся в исправном состоянии. В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности.

"Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что главная задача врага - посеять панику, нельзя поддаваться на провокации. Севастополь находится под надежным куполом ПВО.

Кроме того, губернатор поручил проработать вопрос формирования добровольных народных дружин в целях обеспечения общественной безопасности.

В последние дни в Крыму неоднократно срабатывала система противовоздушной обороны. Пострадавших нет.

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