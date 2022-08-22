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"Очень противоречивое предложение": Боррель о запрете на визы для россиян

13:58
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на международной конференции в испанском городе Сантандер оценил идею ряда стран ЕС полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам.

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"Это очень противоречивое предложение. Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам - нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно", - цитирует дипломата РИА "Новости".

Как уточнил Боррель, по его мнению, въезд в ЕС точно не стоит разрешать крупнейшим российским бизнесменам.

Ранее в Кремле заявили, что в случае отказа россиянам в шенгенских визах Москва отреагирует крайне негативно, введя ответные меры.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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