Максимальный класс пожароопасности введен в Москве

Риск природных пожаров чрезвычайно высок

С 23 по 25 августа на территории столицы ожидается пожароопасность самого высокого из существующих, пятого, класса. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций России.

В эти дни в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30-33 градуса.

В ведомстве в связи с жаркой погодой попросили жителей столицы соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

В Московской области действуют 12 очагов лесных пожаров, из которых два локализовано и семь ликвидированы. При этом из-за жаркой погоды в регионе существует риск торфяных пожаров, сообщает РИА Новости.

22 августа в Москву вернулись запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области. Запах ощущается в ряде районов столицы. В частности, на запах гари жалуются жители районов Зюзино, Коньково, Марьино, Капотня и Раменки. Также запах ощущается в Реутове, в центре Москвы, а также на северо-западе и западе столицы.

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