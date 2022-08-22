ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Максимальный класс пожароопасности введен в Москве

14:07
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Риск природных пожаров чрезвычайно высок

С 23 по 25 августа на территории столицы ожидается пожароопасность самого высокого из существующих, пятого, класса. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций России.
Август в Москве станет рекордным по количеству жарких дней

В эти дни в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30-33 градуса.

В ведомстве в связи с жаркой погодой попросили жителей столицы соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

В Московской области действуют 12 очагов лесных пожаров, из которых два локализовано и семь ликвидированы. При этом из-за жаркой погоды в регионе существует риск торфяных пожаров, сообщает РИА Новости.

22 августа в Москву вернулись запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области. Запах ощущается в ряде районов столицы. В частности, на запах гари жалуются жители районов Зюзино, Коньково, Марьино, Капотня и Раменки. Также запах ощущается в Реутове, в центре Москвы, а также на северо-западе и западе столицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Тушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.