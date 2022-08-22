В России вновь начнут продавать товары Reebok

В марте бренд был продан американской Authentic Brands Group

Товары спортивного бренда Reebok вновь начнут продаваться в России, передает РИА "Новости".

Уточняется, что происходить это будет через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO.

"Пока розничные и интернет-магазины Reebok приостановили свою работу, компания "Фло Обувь Ру" получила право осуществлять продажу товаров под брендом Reebok в России", - говорится в письме, разосланном клиентам сети.

Reebok с 2005 года ходил в структуры Adidas, в марте бренд был продан американской Authentic Brands Group. Свою деятельность на российском рынке компания приостановила с 20 марта.

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