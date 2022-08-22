Россия поднимет на международных площадках тему визовой дискриминации

Такой дискриминации Европа подвергает россиян

Россия на международных площадках будет поднимать тему дискриминационного характера визовых ограничений в отношении россиян, которые рассматриваются странами Евросоюза. Об этом рассказал в понедельник, 22 августа, российский постпред при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат отметил, что эта тема заслуживает самого внимательного рассмотрения, поскольку "она не только абсурдна, но еще и безобразна".

Гатилов подчеркнул, что речь идет о чистой русофобии — о том, чтобы не выдавать визы по национальному признаку. Эта тема относится к Женеве и к деятельности совета по правам человека, поэтому "мы ее будем поднимать, очень активно поднимать", цитирует постпреда ТАСС.

Ранее заместитель директора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев предупредил, что Москва ответит Брюсселю в случае, если Евросоюз примет решение ограничить выдачу виз гражданам Российской Федерации. Дипломат отметил, что нельзя исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств.

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