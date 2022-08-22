Гаубицы М-777 показали себя как тяжело ремонтируемые

Министр обороны Сергей Шойгу в интервью каналу "Россия-1" рассказал о недостатках поставляемого Украине Западом вооружения. В частности, речь зашла об американском противотанковом комплексе JAVELIN.

"У него дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего "Корнета", - отметил глава Минобороны.

Он отметил также, что на Украину поставляется "старье" вроде танков Т-72.

Как добавил министр, успешно идет работа по изучению трофейного оружия. Это в том числе гаубицы М-777, противотанковые комплексы NLAW, ПЗРК "Cтингеры". К примеру, те же М-777 показали себя как тяжело ремонтируемые.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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