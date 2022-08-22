ЕС готовит тренировочную миссию для подготовки украинских солдат

Она разместится на территории одной из соседних с Украиной стран союза
Евросоюз обсуждает создание миссии по тренировке украинских военнослужащих.
Об этом в понедельник, 22 августа, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на пресс-конференции в Испании.
"Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война", - сказал он.
Предположительно, миссия разместится в одной из соседних с Украиной стран, входящих в ЕС.
Он отметил, что украинские солдаты уже проходят подготовку в Польше, Чехии, Великобритании и Франции. ЕС поставляет достаточно сложное вооружение, для его эксплуатации необходима подготовка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"