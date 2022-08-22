ЕС готовит тренировочную миссию для подготовки украинских солдат

Она разместится на территории одной из соседних с Украиной стран союза

Евросоюз обсуждает создание миссии по тренировке украинских военнослужащих.

Об этом в понедельник, 22 августа, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на пресс-конференции в Испании.

"Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война", - сказал он.

Предположительно, миссия разместится в одной из соседних с Украиной стран, входящих в ЕС.

Он отметил, что украинские солдаты уже проходят подготовку в Польше, Чехии, Великобритании и Франции. ЕС поставляет достаточно сложное вооружение, для его эксплуатации необходима подготовка.

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