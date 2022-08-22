Россиянам будут приходить уведомления о компенсациях по уходу за близкими

Поступать они начнут через портал госуслуг или по почте

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 2023 года граждане начнут автоматически получать уведомления о том, что у них появилось право на компенсационные выплаты по уходу за близкими.

Как уточнил председатель правительства, поступать уведомления будут через портал госуслуг или по почте. Получать их будут родители детей-инвалидов и близкие родственники пенсионеров, которым 80 и более лет.

"Также можно будет подать заявление на оформление поддержки в электронной форме, не выходя из дома, что позволит сделать выплаты, установленные главой государства, более доступными", - добавил глава кабмина (цитата по "Интерфаксу").

По его словам, для внедрения нового механизма ведомства должны серьезно перестроить свою работу.

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