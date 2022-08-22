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ФСБ: за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы

14:20
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Это гражданка Украины 43-летняя Наталья Вовк

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной.

"Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", - говорится в релизе Центра общественных связей ведомства.

Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан, 2010 года рождения. Вместе они сняли квартиру в доме, где жила Дарья. Для слежки за девушкой использовали "Mini Cooper" с номерными знаками ДНР, Казахстана и Украины.

В день убийства Вовк и Шабан посетили литературно-музыкальный фестиваль "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После подрыва автомобиля журналистки Вовк и Шабан выехали через Псковскую область в Эстонию.

Трагедия произошла 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Автомобиль Toyota Land Cruiser загорелся на ходу, ехавшая за рулем Дугина погибла. Вместе с девушкой должен был ехать её отец – известный политолог, сторонник евразийской интеграции Александр Дугин. По каким-то причинам у него изменились планы, и он пересел в другую машину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.

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Дарья Платонова (Дугина)
Дарья Платонова (Дугина)
Место убийства Дарьи Платоновой (Дугиной)
Место убийства Дарьи Платоновой (Дугиной)
Место убийства Дарьи Платоновой (Дугиной)
Место убийства Дарьи Платоновой (Дугиной)
Дарья Платонова (Дугина)
Дарья Платонова (Дугина)
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