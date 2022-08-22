ФСБ: за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы

Это гражданка Украины 43-летняя Наталья Вовк

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной.

"Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", - говорится в релизе Центра общественных связей ведомства.

Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан, 2010 года рождения. Вместе они сняли квартиру в доме, где жила Дарья. Для слежки за девушкой использовали "Mini Cooper" с номерными знаками ДНР, Казахстана и Украины.

В день убийства Вовк и Шабан посетили литературно-музыкальный фестиваль "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После подрыва автомобиля журналистки Вовк и Шабан выехали через Псковскую область в Эстонию.

Трагедия произошла 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Автомобиль Toyota Land Cruiser загорелся на ходу, ехавшая за рулем Дугина погибла. Вместе с девушкой должен был ехать её отец – известный политолог, сторонник евразийской интеграции Александр Дугин. По каким-то причинам у него изменились планы, и он пересел в другую машину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.

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