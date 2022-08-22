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Глава Томской области рассказал Путину об особой экономической зоне

15:13
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Президент провел встречу с Владимиром Мазуром

Производители Томской области успешно переходят на отечественные материалы. Об этом в понедельник доложил Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Мазур. Президент провёл встречу из Кремля в режиме видеоконференции.

Путин: Давайте начнём с особой экономической зоны "Томск". Первый вопрос, который хотелось бы обсудить: как идёт работа. Потом студенческий городок и реконструкция аэропорта.

Мазур: По особой экономической зоне, Владимир Владимирович. Вы открывали её 16 лет назад, и она сегодня успешно работает. Мы сегодня также работаем над расширением площадей, новых корпусов для производства. Резиденты существующие, что примечательно, уходят от зависимости от импортных деталей, и у большинства предприятий продукция, которая уже на 98–100 процентов является нашей продукцией – из наших материалов.

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