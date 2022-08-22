Иран назвал области расширения сотрудничества с Россией

Тегеран интересуется, в частности, судостроением

Россия и Иран намерены развивать сотрудничество в области судостроения, а также в сферах авиационной и автомобильной промышленности. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказал министр торговли, промышленности и шахт Ирана Сейед Реза Фатеми Амин.

Иранский министр прибыл с рабочим визитом в Москву, где примет участие в выставке автомобилей.

В Тегеране рассказали, что в ходе этой поездки будет рассмотрено несколько вопросов, важнейший из которых — начало сотрудничества с Москвой в области судостроения, а также авиационной и автомобильной промышленности.

Амин заявил о "развитии и углублении отношений между Ираном и Россией, а также о начале экспорта газовых турбин и технологической продукции в Россию", сообщает ТАСС.

В июле президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, а с точки зрения товарооборота могут похвастаться рекордными цифрами. Россия и Иран также укрепляют взаимодействие по международной безопасности и вносят существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"