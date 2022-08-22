"Неоднозначная работа": реакция спортивного мира на уход Федуна из "Спартака"

С этой отставкой закончилась целая эпоха

В понедельник стало известно, что компания "Лукойл" покупает московский футбольный клуб "Спартак", а бизнесмен Леонид Федун покидает пост президента организации, который он занимал с 2004 года.

Ситуацию прокомментировали многие бывшие спортсмены и действующие функционеры. Так, бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков отметил, что Федун проделал неоднозначную работу.

"Если говорить про развитие инфраструктуры, то блестящий период. Если по завоеванию трофеев, то, мягко говоря, не очень. С одной стороны, сделано много хорошего и позитивного: инфраструктура, академия сохранена и развита очень хорошо, стадион появился", - цитирует экс-игрока портал "Чемпионат".

Как, в свою очередь, заявил самый титулованный теннисист в истории России, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, болельщики красно-белых надеются, что такие перемены пойдут на пользу.

"Что касается периода работы Федуна в "Спартаке", то тройка с минусом - это моя субъективная оценка. Скорее всего, это связано с малым количеством трофеев", - сказал он в беседе с "Чемпионатом".

Вместе с тем глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, чье имя ранее фигурировало СМИ в контексте возможного назначения в "Спартак", рассказала "Спорт-Экспрессу", что с ней пока никто не связывался.

"Если мне предложат пойти на руководящую должность в "Спартак", я обязательно рассмотрю это предложение", - добавила она.

По информации "Матч ТВ", основными кандидатами на пост президента "Спартака" являются Евгений Хавкин, Александр Матыцын и Ашот Хачатурянц. Решение о назначении может быть принято уже в четверг, 25 августа.

Сам Федун написал в открытом письме, что команда всегда может рассчитывать на его помощь и поддержку, он остается преданным болельщиком "Спартака".

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