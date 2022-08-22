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В России ввели новую меру поддержки культуры на селе

15:00
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Нулевая ставка налога на прибыль распространена на сельские ДК и клубы

Нулевую ставку по налогу на прибыль теперь смогут применять не только региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки, но и муниципальные клубы, дома и дворцы культуры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Эта льгота будет распространяться на следующие виды деятельности: проведение различных занятий, курсов, лекций, творческих лабораторий, экскурсий, концертов, фестивалей, конкурсов, кинопоказов, научно-исследовательская и методическая деятельность в культурно-досуговой сфере, организация детского отдыха, а также выездных культурных мероприятий для инвалидов, сирот и пожилых граждан.

Решение, которое начнет действовать с налогового периода 2022 года, позволит увеличить долю собственных средств муниципальных учреждений культуры и направлять их на повышение оплаты труда сотрудников и проведение дополнительных социально значимых мероприятий, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий будет направлено еще более 367 млн рублей. Деньги направят в шесть регионов России.

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