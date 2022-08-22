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Путин призвал обратить внимание на ситуацию с ВИЧ в Томской области

15:20
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Важно заниматься не только коронавирусом, отметил президент

В Томской области необходимо обратить внимание не только на коронавирус, но и на другие инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказал президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы региона Владимиром Мазуром.

Глава государства напомнил про активную борьбу всей страны с COVID-19, отметив, что "в Томске в принципе хорошо была поставлена работа по борьбе с COVID".

Мазур рассказал президенту об организации здравоохранения в Томской области и проблемных вопросах, в числе которых — строительство детской больницы. В проекте предполагается, что новое лечебное учреждение будет рассчитано на 555 коек для малышей и на 250 посещений в сутки поликлиника. Это позволит лечить в год 114 тысяч детей.

Детскую больницу планируют разместить в Северном городке, где также строят онкохирургический центр и уже размещена областная больница. В результате "вся инфраструктура позволила бы в комплексе иметь мощный центр на всю область", рассказал Мазур.

Владимир Путин предложил передать в правительство России письменное обращение по строительству детской больницы, а также заверил, что "коллегам еще подскажу, чтобы они обратили на это внимание", сообщает пресс-служба Кремля.

В "Технополисе Москва" тем временем запустили импортозамещающее производство важнейших препаратов для лечения онкозаболеваний и ВИЧ. Эти средства уже успешно поставляют во все регионы страны. На этом предприятии выпускают в более 60 видов медикаментов, в том числе жизненно необходимые.

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