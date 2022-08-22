ВСУ обстреляли Антоновский мост из HIMARS

Там проводились ремонтные работы

Украинские войска обстреляли из HIMARS Антоновский мост, сообщили представители экстренных служб Херсонской области.

"В районе 13 часов 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту", - приводит сообщение РИА "Новости".

Как уточнили в экстренных службах, украинская разведка "не могла не знать о нахождении только лишь гражданских лиц на месте атаки".

В результате атаки пострадали не менее 15 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"