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ВСУ обстреляли Антоновский мост из HIMARS

15:36
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Там проводились ремонтные работы

Украинские войска обстреляли из HIMARS Антоновский мост, сообщили представители экстренных служб Херсонской области.

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"В районе 13 часов 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту", - приводит сообщение РИА "Новости".

Как уточнили в экстренных службах, украинская разведка "не могла не знать о нахождении только лишь гражданских лиц на месте атаки".

В результате атаки пострадали не менее 15 человек.

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