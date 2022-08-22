В Госдуме пообещали поддерживать украинскую культуру

Самая трудная работа начнется на освобожденных территориях

Первый замглавы комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко отметила, что каждый "прислонившийся к России" народ сохранил культуру, язык, обычаи и религию.

"Россия не погубила ни одного своего народа за всю свою пятисотлетнюю историю, и это наша главная идеологема. Мы не позволим национализму ни в какой эпохе поднять голову, но мы будем поддерживать, в том числе, и украинскую культуру и поддерживаем ее сегодня через закон об автономных культурных организациях", - добавила парламентарий (цитата по РИА "Новости").

По ее словам, самая трудная работа начнется на освобожденных территориях.

"Первого сентября у них начнется учебный год, и мы предлагаем администрации, мы готовы сформировать бригады, которые пойдут по школам. Мы собираем литературу для детей и юношества", - уточнила Драпеко.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"