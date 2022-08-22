ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме пообещали поддерживать украинскую культуру

15:43
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Самая трудная работа начнется на освобожденных территориях

Первый замглавы комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко отметила, что каждый "прислонившийся к России" народ сохранил культуру, язык, обычаи и религию.

Шойгу назвал причины проведения СВО на Украине
Россия предостерегла от затягивания конфликта на Украине

"Россия не погубила ни одного своего народа за всю свою пятисотлетнюю историю, и это наша главная идеологема. Мы не позволим национализму ни в какой эпохе поднять голову, но мы будем поддерживать, в том числе, и украинскую культуру и поддерживаем ее сегодня через закон об автономных культурных организациях", - добавила парламентарий (цитата по РИА "Новости").

По ее словам, самая трудная работа начнется на освобожденных территориях.

"Первого сентября у них начнется учебный год, и мы предлагаем администрации, мы готовы сформировать бригады, которые пойдут по школам. Мы собираем литературу для детей и юношества", - уточнила Драпеко.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.