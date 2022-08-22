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Прощание с Дарьей Дугиной пройдет 23 августа в "Останкино"

15:14
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Время пока неизвестно

Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной состоится в московском телецентре "Останкино" 23 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телецентра.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в результате подрыва ее автомобиля в районе поселка Большие Вяземы Московской области.

Взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дугина, которая находилась за рулем внедорожника, погибла на месте.

Ранее ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дугиной. Его подготовили украинские спецслужбы, а исполнила гражданка Украины Наталья Вовк. После взрыва она скрылась в Эстонии.

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