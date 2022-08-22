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Собянин рассказал о борьбе с пожарами в Рязанской области

15:45
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Смога в Москве станет меньше по мере ликвидации пожаров

Группировка, участвующая в тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличена почти до 9 тысяч человек. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказал прибывший в регион мэр Москвы Сергей Собянин.

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Столичный градоначальник рассказал, что из Москвы в Рязанскую область отправили дополнительно 200 единиц техники, "чтобы не давать расходиться пожару, локализовать его и ликвидировать".

Также по просьбе коллег отправили в регион около 400 человек и достаточно большое количество техники и вертолетов, рассказал Собянин. Однако пожар разгорается: большое количество очагов на большой площади, верховые пожары, труднодоступные места для тушения.

Что касается появления смога и запаха гари в Москве, они будут уменьшаться по мере тушения пожаров в Рязанской области, цитирует Собянина ТАСС.

Ранее в МЧС рассказали, что обстановка с пожарами в Рязанской области нестабильная и может осложниться в любой момент. Для борьбы с огнем увеличена группировка спасателей. Из Москвы выдвигаются дополнительные силы. На месте активно работает авиация.

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