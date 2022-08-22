Роспотребнадзор поставил цели по вакцинации от гриппа

Надо привить не менее 60% населения

Руководству российских регионов рекомендуется рассмотреть вопрос о вакцинации против гриппа не менее 60% населения субъектов страны. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача России, опубликованном в понедельник, 22 августа.

При этом охват вакцинацией должен составить не менее 75% для лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок.

Наряду с этим важно провести подготовку медицинских работников по вопросам оказания специализированной медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ, внебольничных пневмониях, сообщает АГН "Москва".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в 2022 году сезон гриппа может быть более активным, чем прежний, поскольку "грипп немного отдохнул за последние два года", когда его вытесняла коронавирусная инфекция.

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