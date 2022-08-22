Польша обвинила главу Еврокомиссии в обмане

Варшава хочет денег, а ей не дают

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Польша до сих пор не получила деньги от Евросоюза из фонда восстановления после пандемии.

"Это Германия виновна в том, что в Польше нет средств KPO. Госпожа Урсула фон дер Ляйен (председатель Еврокомиссии - прим.ред.) есть и всегда была важным немецким политиком и явным способом обманула польского премьера, польского президента", - цитирует Зебро РИА "Новости".

В июне ЕК одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши (КРО) на общую сумму более 35 миллиардов евро.

Позднее фон дер Ляйен уточнила, что Варшава получит деньги только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.

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