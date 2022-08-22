Александр Дугин впервые прокомментировал убийство дочери

Этот теракт "не сломит народ", уверен философ

Философ Александр Дугин сделал первое заявление после убийства его дочери Дарьи. По его словам, убийство совершил "нацистский украинский режим".

"Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили", - заявил Дугин.

По его словам, убийство Дугиной "не сломит наш народ".

"Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!" - говорится в заявлении Дугина, которое публикует бизнесмен Константин Малофеев в своем телеграм-канале.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в результате подрыва ее автомобиля в районе поселка Большие Вяземы Московской области.

Взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дугина, которая находилась за рулем внедорожника, погибла на месте.

Ранее ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дугиной. Его подготовили украинские спецслужбы, а исполнила гражданка Украины Наталья Вовк. После взрыва она скрылась в Эстонии.

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