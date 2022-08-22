В Москве прошел патриотический флешмоб "Самый длинный флаг" с участием 3000 активистов

Организаторы поделились подробностями акции

В понедельник на Поклонной горе в Москве 3000 человек выстроились в цвета российского флага в рамках патриотического флешмоба, рассказал один из организаторов акции Роман Питько.

"Мы сделали флешмоб "Самый большой триколор", 3 тыс. участников выстроились в цвета российского флага и тем самым создали беспрецедентно длинную, массовую историю в День государственного флага", - сообщил он.

По словам Питько, на каждый цвет флага было по тысяче человек. Они были одеты в панамку и футболку соответствующего цвета и держали соответствующего цвета табличку.

Также 22 августа триколор площадью более 1 тысячи квадратных метров развернули у стен Музея Победы, в акции приняли участие более тысячи человек.

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