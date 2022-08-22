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Путин назвал убийство Дугиной "подлым, жестоким преступлением"

16:18
  • понедельник
  • 22 августа 2022

Ранее ФСБ назвала имя исполнителя

Президент России Владимир Путин выразило соболезнования в связи с гибелью журналистки Дарьи Дугиной. Телеграмма главы государства адресована родителям погибшей - философу Александру Дугину и профессору Наталье Мелентьевой.

Александр Дугин впервые прокомментировал убийство дочери
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Трагедия произошла 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Автомобиль Toyota Land Cruiser загорелся на ходу, ехавшая за рулем Дугина погибла. Федеральная служба безопасности установила, что преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Она скрывается в Эстонии.

"Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной - светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем - добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России", - отметил российский лидер.

Путин добавил, что память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, ее единомышленники и соратники.

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Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
Место убийства Дарьи Дугиной
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