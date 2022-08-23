Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

У Близнецов есть время завершить летние хлопоты, Раки будут легки на подъем — планируйте поездки или покупку авто

Овны

Вы не забыли, что в запасе есть еще одна летняя неделя, которую можно потратить на отдых? Насладитесь этими деньками или запланируйте себе классные выходные.

Тельцы

Солнце напоминает трудолюбивым представителям знака о том, что жизнь – это не только работа! Подумайте, как провести оставшиеся дни лета с удовольствием, ярко и беззаботно.

Близнецы

Марс в вашем знаке сохраняет добрые отношения с Меркурием, а значит, еще есть время завершить летние хлопоты. Удача ждет вас в делах, связанных с домом и семьей.

Раки

Солнце переходит в ваш сектор логистики и перемещений, а значит, ближайший месяц вы будете легки на подъем. Планируйте поездки или покупку авто.

Львы

Солнце покинуло ваш знак и теперь намерено подогреть ваши финансовые амбиции. Ждите удобного момента, чтобы поднять вопрос о повышении зарплаты или цен на услуги.

Девы

Солнце вошло в ваш знак, с днем рождения! Пришло время принимать поздравления и подарки, а от скучных дел и обязанностей можно на время отказаться.

Весы

Солнце переместилось в предыдущий знак, извещая вас о том, что нужно сбавить обороты. Просмотрите планы на месяц и уберите трудные дела – нужно беречь силы!

Скорпионы

Роль друзей или членов комьюнити, чатов, в которых вы состоите, скоро значительно вырастет. Присматривайтесь к чужому опыту, ищите ответы на вопросы.

Стрельцы

Для вас сентябрь – это всегда месяц размышлений о работе, достижениях, амбициях. Начинайте готовиться, тогда вам будет проще оказаться победителем.

Козероги

Потратьте остаток лета на отдых – это обеспечит прилив сил. Если вам не удастся никуда съездить, организуйте красивый запоминающийся релакс в следующие выходные.

Водолеи

Вам предстоит работа над семейным или личным бюджетом: цены растут, нужно оптимизировать расходы. Чем серьезнее вы к этому отнесетесь, тем больше сэкономите.

Рыбы

В конце лета обычно активизируется ваша личная жизнь или партнерства. И этот год – не исключение. Какие-то союзы распадутся, какие-то станут крепче и надежнее.

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