Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

У Близнецов есть время завершить летние хлопоты, Раки будут легки на подъем — планируйте поездки или покупку авто
Овны
Вы не забыли, что в запасе есть еще одна летняя неделя, которую можно потратить на отдых? Насладитесь этими деньками или запланируйте себе классные выходные.
Тельцы
Солнце напоминает трудолюбивым представителям знака о том, что жизнь – это не только работа! Подумайте, как провести оставшиеся дни лета с удовольствием, ярко и беззаботно.
Близнецы
Марс в вашем знаке сохраняет добрые отношения с Меркурием, а значит, еще есть время завершить летние хлопоты. Удача ждет вас в делах, связанных с домом и семьей.
Раки
Солнце переходит в ваш сектор логистики и перемещений, а значит, ближайший месяц вы будете легки на подъем. Планируйте поездки или покупку авто.
Львы
Солнце покинуло ваш знак и теперь намерено подогреть ваши финансовые амбиции. Ждите удобного момента, чтобы поднять вопрос о повышении зарплаты или цен на услуги.
Девы
Солнце вошло в ваш знак, с днем рождения! Пришло время принимать поздравления и подарки, а от скучных дел и обязанностей можно на время отказаться.
Весы
Солнце переместилось в предыдущий знак, извещая вас о том, что нужно сбавить обороты. Просмотрите планы на месяц и уберите трудные дела – нужно беречь силы!
Скорпионы
Роль друзей или членов комьюнити, чатов, в которых вы состоите, скоро значительно вырастет. Присматривайтесь к чужому опыту, ищите ответы на вопросы.
Стрельцы
Для вас сентябрь – это всегда месяц размышлений о работе, достижениях, амбициях. Начинайте готовиться, тогда вам будет проще оказаться победителем.
Козероги
Потратьте остаток лета на отдых – это обеспечит прилив сил. Если вам не удастся никуда съездить, организуйте красивый запоминающийся релакс в следующие выходные.
Водолеи
Вам предстоит работа над семейным или личным бюджетом: цены растут, нужно оптимизировать расходы. Чем серьезнее вы к этому отнесетесь, тем больше сэкономите.
Рыбы
В конце лета обычно активизируется ваша личная жизнь или партнерства. И этот год – не исключение. Какие-то союзы распадутся, какие-то станут крепче и надежнее.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"